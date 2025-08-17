2025 yılının ilk yarısında en çok satan 10 otomobil belli oldu

2025 yılının ilk yarısında otomobil pazarında büyük bir rekabet yaşandı.

Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle çeşitlenen modeller, tüketicilerin farklı beklentilerine yanıt verdi.

Özellikle SUV modellerine olan ilgi artmaya devam ederken, pick-up segmenti de güçlü satış grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

FORD LİSTEDE BAŞI ÇEKTİ

Motor1.com’un aktardığı verilere göre, Ford’un efsaneleşen F serisi modelleri yine listenin zirvesinde yer aldı.

Markanın amiral gemisi konumundaki F-150 modeli, 2025’in ilk 6 ayında yaklaşık 400 bin adetlik satışa ulaşarak rakiplerine büyük fark attı.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERE YÖNETİM ARTIYOR

Pazarın genelinde ise elektrikli araçların yükselişi dikkat çekti. Tesla, BYD ve Hyundai gibi markaların elektrikli modelleri satışlarını artırırken, Toyota ve Honda’nın hibrit seçenekleri de güçlü bir talep gördü.

Özellikle çevre dostu teknolojilere yönelim, tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynamaya başladı.

REKABET ARTIYOR

2025’in ilk yarısında öne çıkan tablo, sadece geleneksel içten yanmalı motorlu araçların değil, aynı zamanda yeni nesil elektrikli ve hibrit modellerin de rekabeti kızıştırdığını gösteriyor.

Tüketici tarafında hem ekonomik hem de çevre dostu tercihler öne çıkarken, markalar da inovatif teknolojilerle yarışa hız verdi.

İŞTE 2025'İN İLK 6 AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL MODELİ

1-Ford F-Series – 399 bin 819 adet

2-Chevrolet Silverado – 283 bin 812 adet

3-Toyota RAV4 – 239 bin 451 adet

4-Honda CR-V – 212 bin 561 adet

5-Ram Trucks – 174 bin 320 adet

6-GMC Sierra – 166 bin 409 adet

7-Toyota Camry – 155 bin 330 adet

8-Tesla Model Y – 150 bin 171 adet

9-Toyota Tacoma – 130 bin 873 adet

10-Chevrolet Equinox – 129 bin 889 adet