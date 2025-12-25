2025'in en hızlı iOS cihazları belli oldu: İşte zirvedeki modeller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AnTuTu, 2025 yılının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Listeye bakıldığında, iPad Pro modellerinin performansı dikkat çekiyor.

Apple'ın M serisi işlemcilerinden güç alan iPad modelleri, performans testlerinde iPhone'lara karşı açık bir üstünlük kurarak listenin zirvesine yerleşti.

Listenin ilk sırasında 3.172.155 puan ortalamasıyla M5 işlemcili 13 inç iPad Pro 2025 yer aldı.

İki aydır liderliğini koruyan bu modeli, 3.106.573 puanla 11 inçlik versiyonu takip etti.

Geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan M4 işlemcili iPad Pro modelleri ise 3. ve 4. sırayı paylaşarak tabletlerin performans hakimiyetini pekiştirdi.

IPHONE 17 PRO MAX ANCAK 6. OLABİLDİ

Mobil tarafta Apple'ın en güçlü telefonu olan A19 Pro işlemcili iPhone 17 Pro Max, tabletlerin domine ettiği listede kendine ancak 6. sırada yer bulabildi.

2025'İN HIZLI iOS CİHAZLARI

iPad Pro 2025 (13 inç) - Apple M5 – 3.172.155

iPad Pro 2025 (11 inç) - Apple M5 – 3.106.573

iPad Pro 2024 (13 inç) - Apple M4 – 2.974.196

iPad Pro 2024 (11 inç) - Apple M4 – 2.972.164

iPad Air 2025 (13 inç) - Apple M3 – 2.429.053

iPhone 17 Pro Max - Apple A19 Pro – 2.424.082

iPhone 17 Pro - Apple A19 Pro – 2.374.119

iPad Air 2025 (11 inç) - Apple M3 – 2.337.293

iPad Pro 6 (12.9 inç) - Apple M2 – 2.315.248

iPad Air 2024 (13 inç) - Apple M2 – 2.236.721