Toyota'dan ABD'de kritik hata: 55 binden fazla aracı geri çağırdı

Japon otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunduğu bazı hibrit modellerde tespit edilen üretim kaynaklı bir hata sebebiyle kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı.

Marka, toplamda 55 binden fazla otomobili olası bir güç kaybı riskine karşı servislere yönlendirme kararı aldı.

GEVŞEK CIVATA GÜÇ KAYBINA NEDEN OLUYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) raporlarına göre asıl sorun, hibrit sistemin güç akışını kontrol eden invertör ünitesindeki bir cıvatanın üretim aşamasında yeterince sıkılmamasından kaynaklandı.

Bu montaj hatası sebebiyle elektrik bağlantısında kopukluk yaşanabileceği ve aracın seyir halindeyken aniden motor gücünü kaybedebileceği belirtildi.

CAMRY VE COROLLA CROSS MODELLERİ ETKİLENDİ

Geri çağırma operasyonu, 2024 model yılına ait yaklaşık 51 bin 600 adet Camry ve 2025 model Corolla Cross araçları kapsıyor.

Şirket yetkilileri konuyla ilgili 34 teknik rapor ve 15 garanti talebi aldıklarını, ancak şu ana kadar bu arızadan kaynaklı herhangi bir kaza veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.