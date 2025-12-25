Jaguar, son benzinli otomobilini banttan indirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının son günlerinde İngiliz otomobil devi Jaguar, tarihinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Marka, içten yanmalı motorlara veda ederek üretim bandından indirdiği son F-Pace modeliyle köklü bir devri kapattı.

V8 MOTORLU SON EFSANE KOLEKSİYONA GİDİYOR

Şirket tarihinin en çok satan modellerinden biri olan F-Pace'in son örneği, kaputunun altında 575 beygir güç ve 700 Nm tork üreten 5.0 litrelik V8 motora ev sahipliği yapıyor.

Bu tarihi öneme sahip araç, herhangi bir müşteriye satılmak yerine doğrudan Jaguar'ın özel koleksiyonunda sergilenmek üzere ayrıldı.

HEDEF ALMANLAR DEĞİL ULTRA LÜKS SEGMENT

İçten yanmalı teknolojiyi geride bırakan üretici, 2026 yılında yollara çıkacak Type 00 modelinin üretim versiyonuyla tamamen elektrikli bir geleceğe adım atacak.

Jaguar bu radikal değişimle birlikte Audi, BMW ve Mercedes gibi premium rakiplerinden ayrılarak gözünü Bentley ve Rolls-Royce gibi ultra lüks segmentin zirvesine dikti.

Markanın gelecek vizyonunda sadece birinci sınıf malzeme kalitesi değil, aynı zamanda yaklaşık 1.000 beygir güce ulaşan yüksek performans değerleri de yer alıyor.

Elektrikli dönüşüm projesinde kararlı olan şirket, lüks ve gücü birleştiren yeni kimliğiyle otomotiv dünyasında farklı bir konum elde etmeyi amaçlıyor.