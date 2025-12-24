Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Köşeli tasarımı ve kompakt boyutlarıyla öne çıkan Fiat Grande Panda, ürün gamını genişleterek hibrit motor seçeneğiyle Türkiye yollarına çıktı.

Yaklaşık iki ay önce elektrikli versiyonuyla kullanıcılarla buluşan model, şimdi de benzinli ve elektrikli motoru birleştiren hafif hibrit teknolojisiyle tercih edilebiliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Grande Panda Hibrit'in kalbinde 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor ve eDCT şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru görev yapıyor.

Toplamda 110 beygir güç üreten bu sistem, aracı 0'dan 100 km/s hıza 11,2 saniyede ulaştırırken 100 kilometrede ortalama 5 litre civarında yakıt tüketiyor.

Icon ve La Prima olmak üzere iki farklı donanım paketiyle gelen model, standart olarak 10.25 inç dokunmatik ekran ve gelişmiş güvenlik asistanları sunuyor.

Hibrit versiyonun sunduğu 412 litrelik bagaj hacmi, tam elektrikli modele kıyasla yaklaşık 50 litre daha fazla depolama alanı sağlıyor.

FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Aralık 2025 fiyat listesine göre Fiat Grande Panda 1.2 MHEV Icon donanımı 1 milyon 599 bin 900 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Daha üst donanım seviyesi olan La Prima versiyonu ise 1 milyon 699 bin 900 TL'den alıcılarını bekliyor.