2025'in ilk yedi ayında 10,7 milyon elektrikli araç satıldı

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, 2025'in ilk yedi ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini açıkladı.

Bölgesel farklılıklara rağmen, elektrikli araçların benimsenme eğiliminin dünya genelinde güçlü bir şekilde sürdüğü görüldü.

PAZARIN LOKOMOTİFİ ÇİN VE AVRUPA

Ocak-temmuz döneminde küresel satışlar yüzde 27 artışla 10,7 milyon adede ulaşırken, bu satışların 6,5 milyonluk aslan payı Çin pazarında gerçekleşti.

Avrupa da yüzde 30'luk bir büyüme ile 2,3 milyon adetlik satışa ulaşarak Çin'i takip etti.

KUZEY AMERİKA'DA BÜYÜME DURAKLADI

Diğer pazarlar büyürken, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışlarının sadece yüzde 2 artması dikkat çekti.

Uzmanlar, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek olan vergi kredileri öncesinde kısa vadeli bir talep artışı, sonrasında ise bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.