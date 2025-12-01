2026 Ford Mondeo tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, Guangzhou Otomobil Fuarı kapsamında, 2026 yılı için makyajlanan Mondeo modelini otomobil severlerin beğenisine sundu.

Kuzey Amerika pazarında sedan satışları dursa da marka, Çin ve Orta Doğu gibi bölgelerde bu segmentteki iddiasını yenilenen tasarımıyla sürdürüyor.

MUSTANG BENZERİ AGRESİF TASARIM

Aracın en dikkat çekici değişimi, ön ve arka bölümde yapılan ve araca dört kapılı bir Mustang havası katan görsel güncellemeler oldu.

Yeni far tasarımı ve modern LED grafikler, daha geniş bir ızgara ve sportif tampon hava girişleriyle birleşerek agresif bir görünüm oluşturuyor.

Arka tarafta ise elden geçirilmiş tampon ve siyah kaplamalarla donatılmış modern stop lambaları yer alıyor. Aracın boyutları değişmezken, alıcılara yeni jant tasarımları ve ek renk seçenekleri sunuluyor.

İÇ MEKANDA TEKNOLOJİ GÜNCELLEMESİ

Kabinde 12,3 inçlik dijital gösterge ve 27 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranı korunurken, sistemin kalbinde artık Snapdragon 8155 çipi ve yeni nesil SYNC+ yazılımı bulunuyor.

Ford, bu donanım değişikliğiyle daha akıcı bir kullanım, yeni bir arayüz ve geliştirilmiş sesli asistan deneyimi vadediyor.

Orta konsol tasarımı da yenilenerek çift kablosuz şarj pedi ve yeni bardak tutucularla daha işlevsel hale getirildi.

Ayrıca fiziksel düğmelerin konumu değiştirilerek klima havalandırma deliklerinin altına taşındı.

GÜÇLENEN MOTOR SEÇENEKLERİ

Yenilenen Mondeo, güç çıkışları artırılan benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle yollara çıkacak.

Giriş seviyesindeki 1.5 litrelik turbo motor 193 beygir güç üretirken, 2.0 litrelik EcoBoost motor 257 beygir güce ulaşıyor.

Serinin en güçlüsü olan hibrit versiyon ise toplamda 284 beygir güç sunuyor. Changan Ford tarafından üretilen ve tamamı önden çekişli olan modellerde, benzinli versiyonlar sekiz ileri otomatik, hibrit versiyonlar ise CVT şanzımanla eşleştiriliyor.