Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Citroen Türkiye, ürün gamını genişletmeye devam ederek STLA Medium platformu üzerinde yükselen yeni C5 Aircross modelini kullanıcılarla buluşturdu.

Hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla gelen aracın lansmana özel başlangıç fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.

YENİ TASARIM VE BÜYÜYEN BOYUTLAR

Markanın yeni tasarım dilini benimseyen C5 Aircross, selefine göre 15 cm uzayarak 4652 mm uzunluğa ve 6 cm artışla 2784 mm aks mesafesine ulaştı.

Bu boyut artışı, arka yolcular için daha geniş bir diz mesafesi ve 651 litrelik cömert bir bagaj hacmi sunulmasını sağladı.

Aracın aerodinamik verimliliği artırılan gövde tasarımında keskin hatlar ve 20 inç boyutuna varan jant seçenekleri dikkat çekiyor.

KONFOR ODAKLI TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

İç mekanda 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik dikey multimedya ekranı modern bir kokpit deneyimi vadediyor.

Markanın imzası haline gelen "Advanced Comfort" koltuklar, daha kalın dolgulara sahip olmasının yanı sıra ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlarıyla donatılabiliyor.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Tam elektrikli versiyon, 210 beygir güç üreten motoru ve 73 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 502 kilometre menzil sunuyor.

Bu versiyon, 160 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yarım saatte yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Hibrit kanadında ise 1.2 litrelik benzinli motora entegre edilen elektrik desteği ve çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu yer alıyor.

Türkiye'de Plus ve Max olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulan model, giriş seviyesinden itibaren zengin güvenlik ve konfor ekipmanları barındırıyor.