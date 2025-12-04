Elektrikli 2026 Toyota bZ4X tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, elektrikli araç pazarındaki ilk temsilcisi olan bZ4X modelini kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirdi.

Yenilenen SUV, iyileştirilen güç aktarma organları sayesinde daha yüksek hız, hızlı şarj ve artırılmış menzil performansı sunuyor.

MODERN VE SERT TASARIM HATLARI

Aracın dış tasarımında parlak siyah çamurluklar, yeni gündüz farları ve güncellenen tamponlarla daha modern ve sert bir görünüm elde edildi.

Arkada daha belirgin bir spoiler tercih edilirken, araç 18 ve 20 inç jant seçenekleriyle geliyor.

İKİ FARKLI BATARYA VE 569 KM MENZİL

Önden ve dört tekerden çekiş seçeneklerine sahip modelde 57,1 kWh ve 73,1 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi bulunuyor.

En verimli versiyon olan 73,1 kWh’lik önden çekişli model, 569 kilometreye varan iddialı bir menzil değerine ulaşıyor.

Dört tekerden çekişli versiyon 252 kW güç sağlarken, araç hızlı şarj istasyonlarında sadece 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa erişebiliyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN VE ÇIKIŞ TARİHİ

İç mekanda ferahlık sağlayan yeni ince gösterge paneli ve 14 inçlik devasa multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Ayrıca 64 renkli ambiyans aydınlatma ve enerji tasarruflu yeni klima sistemi gibi donanımlar da pakete dahil edildi.

Toyota, aracın aralık ayında Avrupa pazarında satışa sunulacağını ve 2026 başında tam sürümün gerçekleşeceğini belirtti.