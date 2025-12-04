Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam otomobil satışları geçen yıla kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177 oldu.

Hafif ticari araç satışları da bu dönemde yüzde 7,13 yükselişle 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti.

BENZİNLİ VE DİZEL DÜŞÜŞTE, ELEKTRİKLİ YÜKSELİŞTE

Yılın 11 aylık döneminde benzinli otomobil satışları yüzde 15,5, dizel otomobil satışları ise yüzde 18,8 oranında düşüş gösterdi.

Buna karşılık tam elektrikli otomobil satışlarında yüzde 111,4, hibrit otomobillerde ise yüzde 71,3 oranında ciddi bir artış kaydedildi.

HER 10 ARAÇTAN 4'Ü ELEKTRİKLİ VEYA HİBRİT

Elektrikli ve hibrit araçlar toplam pazarın yüzde 44,7'sini oluşturarak Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü haline geldi.

Hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit modeller ise geçen yıla göre yüzde 658,9'luk rekor bir büyüme yakaladı.