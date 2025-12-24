2026 Honda Accord tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honda'nın sedan pazarındaki güçlü temsilcisi Accord, 2026 model yılı için yapılan "rafine evrim" çalışmasıyla resmen tanıtıldı.

Marka bu yeni modelde radikal bir tasarım değişikliği yerine donanım ve teknoloji odaklı iyileştirmelere giderek kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

STANDART DONANIMDA DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER

Giriş seviyesi LX ve SE versiyonlarında artık 9 inçlik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile 15W kablosuz şarj ünitesi standart olarak sunuluyor.

Ayrıca SE paketinde 19 inçlik yeni alaşım jantlar yer alırken, Sport Hybrid versiyonlarında siyah cam çerçeveleri ve detaylarla daha agresif bir görünüm elde ediliyor.

TANIDIK MOTOR SEÇENEKLERİ VE FİYAT LİSTESİ

Kaputun altında 192 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor ve 204 beygir güç üreten çift motorlu hibrit ünite seçenekleri aynen korunuyor.

ABD pazarında 100 ila 155 dolar arasında sınırlı bir fiyat artışı yaşayan model, 29 bin 590 dolar başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekliyor.