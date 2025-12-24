Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yüzde 44 arttı

- Avrupa Birliği'nde kasım ayında tam elektrikli otomobil satışları yüzde 44 artarak 188 bini geçti.
- Elektrikli araçlar toplam pazarın yüzde 16,9'unu oluştururken benzinli ve dizel araç satışları yüzde 20'den fazla düştü.
- Almanya'da elektrikli araç satışları yüzde 41,3 artarken, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde şarj edilebilir hibritlere olan talep rekor seviyede arttı.
Avrupa Birliği otomobil pazarında elektrikli araçların yükselişi, kasım ayında da hız kesmeden devam etti.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 oranında artış gösteren tam elektrikli otomobil satışları, toplamda 188 bin adedi aştı.
PAZAR PAYINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Ocak ve Kasım dönemini kapsayan süreçte toplamda 1.6 milyondan fazla yeni elektrikli araç kaydı gerçekleştirildi.
Elektrikli araçların toplam pazar içindeki payı bu dönemde yüzde 16,9 seviyesine ulaşarak geçen yılki oranları geride bıraktı.
BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLARA İLGİ AZALIYOR
Kasım ayı verilerine göre pazarın lideri hibrit araçlar olsa da benzinli ve dizel motorlu araç satışlarında yüzde 20'nin üzerinde sert bir düşüş yaşandı.
Tüketicilerin tercihlerini hızla şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli modellere kaydırmasıyla birlikte içten yanmalı motorların pazar payı erimeye devam ediyor.
ALMANYA VE İSPANYA'DA BÜYÜK BÜYÜME
Avrupa'nın dört büyük pazarında satışlar artarken Almanya'da elektrikli araç satışları, yüzde 41,3 oranında büyüme kaydetti.
İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ise özellikle şarj edilebilir hibrit araçlara olan talepte rekor seviyede artışlar gözlemlendi.