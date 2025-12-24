Volkswagen, Türkiye'deki otomobil fiyatlarına zam yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye pazarındaki araç fiyatlarında aralık ayının sonlarına doğru sürpriz bir artışa gitti.

Geçerli olan yeni liste ile birlikte markanın tüm modellerinde ve opsiyon seçeneklerinde fiyat etiketleri yukarı yönlü güncellendi.

POPÜLER MODELLERDE FİYATLAR ARTTI

Markanın giriş seviyesinde en çok tercih edilen modellerinden Polo'nun başlangıç fiyatı 1 milyon 765 bin TL'den 1 milyon 792 bin TL'ye yükseldi.

Benzer şekilde Taigo modelinde fiyatlar 1 milyon 969 bin TL'ye çıkarken, Golf modelinin yeni fiyatı 2 milyon 53 bin TL olarak belirlendi.

Fiyat artışından nasibini alan T-Roc modelinin başlangıç fiyatı 2 milyon 384 bin TL'den 2 milyon 554 bin TL'ye fırlayarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

SUV segmentinin güçlü oyuncusu Tiguan 3 milyon 95 bin TL olurken, lüks sınıfın temsilcisi Touareg ise 10 milyon 295 bin TL seviyesine ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE PASSAT DA ZAMLANDI

Elektrikli model ID.4'ün fiyatı 2 milyon 423 bin TL'ye yükselirken, ailenin en yeni elektrikli üyesi ID.7 ise 4 milyon 240 bin TL'den satışa sunuluyor.

Sedan dünyasının vazgeçilmezi Passat'ın başlangıç fiyatı da yapılan son güncellemeyle birlikte 3 milyon 276 bin TL'ye yükselmiş durumda.

VOLKSWAGEN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Polo – 1 milyon 765 bin TL > 1 milyon 792 bin TL

T-Cross – 2 milyon 38 bin TL > 2 milyon 69 bin TL

Taigo – 1 milyon 886 bin TL > 1 milyon 969 bin TL

Golf – 2 milyon 22 bin TL > 2 milyon 53 bin TL

T-Roc – 2 milyon 384 bin TL > 2 milyon 554 bin TL

Tiguan – 3 milyon 49 bin TL > 3 milyon 95 bin TL

Yeni Tayron – 3 milyon 287 bin TL > 3 milyon 337 bin TL

ID.4 – 2 milyon 387 bin TL > 2 milyon 423 bin TL

Passat – 3 milyon 227 bin TL > 3 milyon 276 bin TL

ID.7 – 4 milyon 177 bin TL > 4 milyon 240 bin TL

Touareg – 10 milyon 143 bin TL > 10 milyon 295 bin TL