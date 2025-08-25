2026 Jeep Cherokee tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Jeep'in ikonik modellerinden Cherokee, birkaç yıllık aranın ardından 2026 modeliyle resmi olarak tanıtıldı.

Yeni Jeep Cherokee, markanın geleneksel tasarım dilini korurken, hibrit motor teknolojisi ve güncel özelliklerle donatıldı.

800 KİLOMETRE MENZİL VE YENİ HİBRİT MOTOR

STLA Large platformu üzerine inşa edilen yeni Cherokee, 1.6 litrelik dört silindirli hafif hibrit bir motora sahip ve tam dolu depo ile 800 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

210 beygir güç üreten araç, 0'dan 100 km/s hıza 8,3 saniyede ulaşabiliyor ve 4x4 çekiş sistemi seçeneğiyle geliyor.

FİYAT VE İÇ TASARIM

Jeep Cherokee'nin başlangıç fiyatı 38 bin 990 dolar olarak açıklandı; üst donanım seviyeleri ise 47 bin 990 dolara kadar yükselebiliyor.

İç mekanda 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı ile modern bir kabin bizi karşılıyor.

Bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenen yeni modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.