2026 Model Volvo EX90 duyuruldu: İşte özellikleri

Otomobil devi Volvo, premium elektrikli SUV modeli EX90'ı 2026 model yılı için yenilediğini duyurdu.

Şirket, 2025 modelinde yaşanan sorunları tamamen ortadan kaldırırken, aracın ikonik dış tasarımını büyük oranda korudu.

EN BÜYÜK YENİLİK: 800V MİMARİ İLE HIZLI ŞARJ

Yapılan en önemli teknik iyileştirmelerden biri, elektrikli SUV'un artık 800V mimariye geçmesi oldu.

Bu sayede çok daha yüksek hızlı şarj imkanı sunulurken, sadece 10 dakikalık şarj ile 250 kilometre civarında menzil elde edilebilecek.

Motor tarafında ise bir değişiklik yapılmadı ve önceki Volvo EX90'ın güç özellikleri korunmaya devam edecek.

YAPAY ZEKA VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ GÜÇLENDİ

Yeni Volvo EX90'da ayrıca Nvidia Drive AGX Orin mimarisi bulunacak. Bu donanım, araca Seviye 2+ gelişmiş sürücü destek (ADAS) özellikleri ve Acil Durdurma Yardımı gibi teknolojiler kazandıracak.

Sürücüler artık yol durumuyla ilgili gerçek zamanlı güvenlik bildirimleri de alabilecekler. Volvo, 2026 modelin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.