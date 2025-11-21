2026 Nissan Navara tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nissan, tamamen yenilenen tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken 2026 model Navara'yı resmi olarak duyurdu.

Mitsubishi Triton temel alınarak geliştirilen araç, 2026 yılının ilk çeyreğinde Avustralya ve Yeni Zelanda pazarında satışa sunulacak.

TASARIMDA MODERN DOKUNUŞLAR VE TEKNOLOJİ

Dış tasarımda V-motion ön ızgara ve C biçimli farlar araca sert bir görünüm kazandırırken, turuncu çerçeveli hava girişleri ilk nesle gönderme yapıyor.

İç mekanda ise 7 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz bağlantı destekli 9 inç multimedya sistemi standart olarak geliyor.

2.4 LİTRELİK GÜÇLÜ DİZEL MOTOR

Aracın kaputunun altında 204 beygir güç ve 470 Nm tork üreten 2.4 litrelik turbo dizel motor yer alıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motor, 100 kilometrede 7,7 litrelik yakıt tüketimi ve 1 tona varan yük kapasitesi sunuyor.

GELİŞMİŞ DÖRT ÇEKER SİSTEMİ VE GÜVENLİK

Navara'nın sürüş koşullarına göre otomatik geçiş yapabilen dört tekerlekten çekiş sistemi ve elektronik diferansiyel kilidi zorlu arazilerde performansı artırıyor.

Güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici ve şerit takip sistemi gibi özellikleri barındıran kapsamlı bir sürüş asistan paketi bulunuyor.