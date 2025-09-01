2026 Porsche Macan Electric tanıtıldı: İşte özellikleri

Porsche, tamamen elektrikli SUV modeli Macan'ın 2026 model yılı için hazırlanan güncellenmiş versiyonunu resmi olarak tanıttı.

Araç, devasa bir tasarım veya performans değişikliği geçirmese de eklenen yeni teknolojilerle çok daha akıllı hale getirildi.

DİJİTAL ANAHTAR VE KENDİ KENDİNE PARK ETME

Modeldeki en önemli yeniliklerden biri, iPhone ve Android telefonların araç anahtarı olarak kullanılmasını sağlayan dijital anahtar sistemi oldu.

Ayrıca, aktif park desteği sayesinde Porsche Macan Electric artık sürücünün daha önce yaptığı bir çıkış manevrasını hafızasına alarak park yerinden kendi başına çıkabiliyor.

GELİŞMİŞ SESLİ ASİSTAN VE OYUN DESTEĞİ

"Voice Pilot" adı verilen sesli kontrol özelliği, yapay zekâ entegrasyonu sayesinde artık daha doğal bir iletişim deneyimi sunuyor.

Araç içi oyun desteği sunan AirConsole sistemi de yeni Macan'a eklenen özellikler arasında.

Şirket, yeni Macan'ın batarya ve performans tarafında ise önemli bir güncelleme olmadığını belirtti.

Porsche ayrıca, Taycan ve Cayenne modelleri için karartılmış tasarım detayları ve zengin standart donanım sunan "Black Edition" versiyonlarını da duyurdu.