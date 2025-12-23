Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin pazarında FAW-Toyota ortaklığıyla üretilen yeni Toyota Corolla, geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonunun ardından resmen yollara çıktı.

Modern tasarımı ve artan boyutlarıyla dikkat çeken model, 99 bin yuan (14 bin dolar) seviyesinden başlayan rekabetçi fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.

BOYUTLAR BÜYÜDÜ, TASARIM YENİLENDİ

Mühendislik çalışmaları sonucunda otomobilin boyu 75 mm uzatılarak 4.710 mm'ye, aks mesafesi ise 50 mm artışla 2.750 mm'ye çıkarıldı.

Ön tasarımda yeni Camry ile benzerlik taşıyan C formundaki far yapısı ve dikey hava kanalları, araca çok daha dinamik ve kaslı bir görünüm kazandırıyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Aracın iç mekanında 8.8 inç dijital gösterge paneli ve 12.9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı, teknolojik bir atmosfer sunuyor.

Giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulan Toyota Pilot sürüş destek sistemi, otoyol sürüşlerinden şehir trafiğine kadar sürücüye yardımcı oluyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Eski motor ünitelerini rafa kaldıran marka, yeni modelde 171 beygir güç üreten 2.0 litre atmosferik benzinli ve beşinci nesil hibrit motor seçeneklerine yer veriyor.

1.8 litrelik motoru temel alan hibrit versiyon, 100 kilometrede sadece 4.13 litre yakıt tüketirken tek depoyla yaklaşık 1.000 kilometre menzil vadediyor.