Elektrikli Ford Bronco Çin'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Amerikan otomotiv devi Ford, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de iddialı bir geri dönüş yapmak için yeni elektrikli Bronco modelini satışa çıkardı.

Hem menzil uzatıcıya sahip (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) versiyonlarla gelen model, rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.

1220 KİLOMETRE TOPLAM MENZİL SUNUYOR

EREV versiyonunda 1.5 litrelik turbo benzinli motor jeneratör görevi görürken, araca 130 kW ön ve 180 kW arka elektrik motorları güç veriyor.

43,7 kWsa kapasiteli bataryaya sahip bu model, saf elektrikle 220 km yol alabilirken toplam menzili 1.220 kilometreye kadar ulaşıyor.

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYONDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Tam elektrikli modelde ise 130 kW ön ve 202 kW arka motor kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanması sadece 5,3 saniyede tamamlanıyor.

105,4 kWsa kapasiteli büyük bataryasıyla dikkat çeken bu versiyon, CLTC standartlarına göre tek şarjla 650 kilometre menzil sunuyor.