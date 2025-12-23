Elektrikli Ford Bronco Çin'de satışa çıktı: İşte fiyatı

- Ford, elektrikli Bronco modelini 32.640 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sundu.
- EREV ve BEV versiyonlarının olduğu araç, rekabetçi fiyatı ve yüksek menzil kapasitesi ile dikkat çekiyor.
- BEV modeli, tek şarjla 650 km menzil sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlıyor.
Amerikan otomotiv devi Ford, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de iddialı bir geri dönüş yapmak için yeni elektrikli Bronco modelini satışa çıkardı.
Hem menzil uzatıcıya sahip (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) versiyonlarla gelen model, rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.
1220 KİLOMETRE TOPLAM MENZİL SUNUYOR
EREV versiyonunda 1.5 litrelik turbo benzinli motor jeneratör görevi görürken, araca 130 kW ön ve 180 kW arka elektrik motorları güç veriyor.
43,7 kWsa kapasiteli bataryaya sahip bu model, saf elektrikle 220 km yol alabilirken toplam menzili 1.220 kilometreye kadar ulaşıyor.
TAM ELEKTRİKLİ VERSİYONDA GÜÇLÜ PERFORMANS
Tam elektrikli modelde ise 130 kW ön ve 202 kW arka motor kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanması sadece 5,3 saniyede tamamlanıyor.
105,4 kWsa kapasiteli büyük bataryasıyla dikkat çeken bu versiyon, CLTC standartlarına göre tek şarjla 650 kilometre menzil sunuyor.