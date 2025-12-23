Ford, 272 binden fazla aracını geri çağırıyor: İşte nedeni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'li otomotiv devi Ford, 2025 yılında kırdığı geri çağırma rekoruna yenilerini eklemeye devam ediyor.

Şirket, güvenlik riskleri nedeniyle 272 binden fazla otomobil, pickup ve SUV modelini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı.

PARK MODÜLÜ SORUNU YAZILIMLA GİDERİLECEK

Geri çağırma listesinin en büyük kısmını Mustang Mach-E, Maverick ve F-150 Lightning modellerinden oluşan 272 bin 645 araç oluşturuyor.

Bu araçlardaki entegre park modülünün, vites park konumuna alındığında tam kilitlenememe riski taşıdığı belirtiliyor.

Söz konusu hatanın özellikle eğimli yollarda aracın kendiliğinden hareket etmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

Üretim sürecindeki tolerans farklılıklarından kaynaklanan bu sorun, yetkili servislerde yapılacak bir yazılım güncellemesi ile çözüme kavuşturulacak.

SUPER DUTY MODELLERİNDE AKS MİLİ RİSKİ

Daha kritik olan ikinci geri çağırma dalgası ise 2025 model yılına ait yaklaşık 7 bin adet Super Duty kamyoneti kapsıyor.

Bu araçlarda aks millerinin yük altındayken kırılma ihtimali bulunduğu tespit edildi.

Yazılımla düzeltilemeyecek bu mekanik arıza için araç sahiplerinin servislere gitmesi ve parçaların ücretsiz olarak değiştirilmesi gerekecek.

Ford yetkilileri, şu ana kadar bu teknik kusurlardan kaynaklı herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediğini açıkladı.