2026 Toyota Hilux, 10 Kasım'da tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, yeni nesil Hilux’un 10 Kasım’da Tayland’da tanıtılacağını resmen doğruladı.

2015’ten beri satışta olan ve birden fazla kez makyajlanan mevcut neslin yerini alacak yeni Hilux, markanın en önemli modellerinden biri olmayı sürdürecek.

TASARIM TAMAMEN YENİLENDİ

Toyota Tayland tarafından paylaşılan videoda, pickup’ın dış tasarımına ilk kez net bir bakış atılabiliyor. Yeni Hilux’un ön yüzü, markanın son dönem tasarım çizgilerini taşıyor.

İnceltilmiş LED farlar, kaslı motor kaputu ve daha büyük hava girişlerine sahip tampon, araca daha modern ve güçlü bir ifade kazandırmış durumda.

Izgaranın tam ortasında büyük bir TOYOTA yazısı yer alırken, arka kısımda Hilux logosu dikkat çekiyor.

İÇ MEKANDA SUV HİSSİYATI

Sızdırılan fotoğraflar, kabinde ciddi bir yenilenme olacağını doğruluyor. Dijital gösterge paneli, dokunmatik multimedya ekranı ve daha keskin hatlara sahip bir ön konsolun gelmesi bekleniyor.

Malzeme kalitesi artırılan model, yeni döşeme seçenekleriyle artık daha çok SUV hissi veren bir ortama sahip olacak.

48V DESTEKLİ DİZEL MOTOR

Toyota, yeni modelde TNGA-F platformu yerine güncellenmiş bir IMV şasisi kullanacak. Kaputun altında ise 2.8 litrelik turbo dizel motorun 48V teknolojili versiyonu yer alacak.

Bu motor 201 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Toyota ilerleyen dönemde tam hibrit ve tamamen elektrikli Hilux versiyonlarını da ürün gamına eklemeye hazırlanıyor.