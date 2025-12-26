Dünyanın ilk PlayStation destekli otomobili Afeela 1 yollara çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv dünyasında teknolojinin ağırlığının artmasıyla birlikte sektör dışı devlerin pazara girişi hız kazandı.

Sony ve Honda iş birliğiyle kurulan Sony Honda Mobility, CES fuarında sergilediği ilk otomobili Afeela 1'i Amerika'da satışa sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

ARAÇ İÇİNDE KONSOL DENEYİMİ

Modelin en dikkat çekici özelliği, standart donanım olarak sunduğu ve bilim kurgu filmlerini aratmayan PlayStation entegrasyonu oldu.

Kullanıcılar, stabil bir internet bağlantısı sayesinde evdeki PlayStation 4 veya 5 konsollarını aracın ekranlarına yansıtarak hem ön hem de arka koltukta oyun keyfi yaşayabilecek.

TEKNİK GÜÇ VE PERFORMANS VERİLERİ

Tam elektrikli bir altyapıya sahip olan Afeela 1, enerjisini 91 kWh kapasiteli bataryasından alıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araç, toplamda 483 beygir güç üreterek yüksek performanslı bir sürüş vadediyor.

FİYATLANDIRMA VE ÇIKIŞ TAKVİMİ

Gelecek yıl Amerika yollarında görülmesi beklenen modelin başlangıç fiyatı 89 bin 900 dolar olarak açıklanırken, tam donanımlı versiyonu 102 bin 900 dolarlık etikete sahip.

Üreticiler, sunulan bu benzersiz teknolojik deneyimin yüksek fiyat politikasını haklı çıkaracağı görüşünü savunuyor.