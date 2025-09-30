2026 Volkswagen CC tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Volkswagen, Avrupa'da yıllar önce üretimden kaldırılmış olsa da Çin'de hala satılan ve güncellenmeye devam eden Volkswagen CC modelinin 2026 yılı için makyajlanmış versiyonunu tanıttı.

FAW-Volkswagen ortak girişimi tarafından tanıtılan yeni CC ailesi, sedan ve Shooting Brake olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle geliyor.

TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Aracın dış tasarımında büyük bir değişim bulunmuyor; ön bölümde gündüz farlarıyla bütünleşen geniş radyatör ızgarası dikkat çekiyor.

Motor yelpazesi de değişmedi ve 2.0 litrelik TSI motor, 186 ve 220 beygirlik iki farklı güç seçeneğiyle sunulmaya devam ediyor.

Her iki güç ünitesi de 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman ile kombine ediliyor.

İÇ MEKANDA SADELEŞTİRME HAMLESİ

İç mekanda teknoloji ve konfor bir arada sunulurken, artık baz donanım seviyelerinde bile mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol imkanı sağlayan telematik sistem standart hale geldi.

Ancak bazı sadeleştirmeler de mevcut. Örneğin, iç mekanda artık tamamen suni deri döşeme kullanılıyor ve sedan versiyonunda direksiyon arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları kaldırıldı.

VOLKSWAGEN CC FİYATI

Yenilenen Volkswagen CC'nin Çin'deki fiyatları yaklaşık 31 bin dolardan başlıyor ve 34.5 bin dolara kadar çıkıyor.