Audi'nin 2027 model yılı için hazırladığı performanslı SUV modeli yeni SQ7, hafif kamuflajla test edilirken görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 11:09
2027 Audi SQ7'nin tasarım detayları ortaya çıktı

Alman otomobil devi Audi'nin performanslı SUV modeli SQ7, yeni nesliyle casus kameralara yakalandı.

Gelecek yıl tanıtılması beklenen 2027 model Audi SQ7, üzerindeki hafif kamuflaja rağmen heybetli ve agresif tasarımını büyük ölçüde gözler önüne serdi.

AGRESİF VE KASLI TASARIM

Paylaşılan görüntüler, yeni Audi SQ7'nin marka ile özdeşleşen devasa ızgara tasarımını ve oldukça ince LED farları koruyacağını gösteriyor.

Otomobilin genel olarak oldukça kalıplı ve geniş yapısı, yollarda güçlü bir duruş sergileyeceğine işaret ediyor.

KAPUTUN ALTINDA NE VAR

Otomobilin kaputunun altında ne olacağı henüz bir sır olsa da mevcut modelde 500 beygir güç üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor bulunuyor.

Audi'nin bu güçlü motoru yeni model için revize edebileceği veya olduğu gibi kullanmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

