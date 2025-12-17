Avrupa'ya özel BYD Dolphin G PHEV, 2026'da geliyor

- Çinli otomobil şirketi BYD, 2026'da Avrupa için özel olarak geliştirdiği Dolphin G adlı yeni şarj edilebilir hibrit aracını tanıtacak.
- Araç, Volkswagen Golf GTE ve Toyota Prius gibi modellere rakip olacak şekilde piyasaya sürülecek.
- Dolphin G, Macaristan'daki tesiste üretilecek ve 90 km elektrikli menzil sunacak.
Elektrikli araç pazarında hızla büyüyen BYD, ürün gamını genişleterek Avrupa pazarındaki iddiasını artırmaya devam ediyor.
Şirket, Volkswagen Golf GTE ve Toyota Prius gibi köklü modellere rakip olacak "Dolphin G" isimli yeni B segmenti şarj edilebilir hibrit (PHEV) hatchback modelini tanıtacak.
TEKNİK DETAYLAR
Teknik altyapısını Atto 2 DM-i modeliyle paylaşması beklenen araçta, 1.5 litrelik benzinli motora eşlik eden güçlü bir elektrik ünitesi yer alacak.
Yaklaşık 259 beygir güç üretmesi hedeflenen hibrit sistemin, kullanıcılara saf elektrik modunda 90 kilometrenin (56 mil) üzerinde bir sürüş menzili sunacağı belirtiliyor.
AVRUPA İÇİN ÖZEL ÜRETİM
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Dolphin G'nin Çin pazarından devşirme bir araç olmadığını ve tamamen Avrupalı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlandığını resmen doğruladı.
Markanın Macaristan'daki yeni fabrikasında üretilmesi planlanan model, BYD'nin Avrupa'da yerel üretim ve özel model stratejisinin ilk somut adımlarından biri olacak.