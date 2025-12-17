Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV modeli yollarda görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Casus fotoğrafçılar, Volkswagen'in en küçük elektrikli SUV modeli olan ID.Cross'u neredeyse tamamen kamuflajsız bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Alman üretici, aracı benzinli bir model gibi göstermek için ızgara ve tamponlarda çeşitli bant hilelerine başvursa da modelin elektrikli yapısı ve hatları net bir şekilde belli oluyor.

TASARIM VE İÇ MEKAN DETAYLARI

Münih otomobil fuarında sergilenen konseptle birebir örtüşen araçta, kısa burun yapısı ve markanın yeni nesil ışık grafikleri dikkat çekiyor.

İç mekanda ise 11 inçlik dijital gösterge paneli ve ChatGPT yapay zeka asistanı desteğine sahip 13 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranının yer alması bekleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL

ID.Polo ile aynı MEB platformunu paylaşan araç, 114, 133 ve 208 beygir güç üreten farklı motor seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

2 kWh'lik batarya paketiyle yaklaşık 420 kilometre menzil sunması hedeflenen modelin seri üretim versiyonu 2026 yılında piyasaya sürülecek.