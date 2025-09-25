204 beygirlik eHybrid Volkswagen Golf, Türkiye’de satışta

Alman otomotiv devi Volkswagen, 204 beygir gücündeki yeni şarj edilebilir hibrit (eHybrid) Volkswagen Golf modelini Türkiye’de satışa sundu. Araç, yüksek performansı ve elektrikli sürüş yeteneğiyle dikkat çekiyor.

YAKLAŞIK 130 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

Yeni Golf 1.5 eHybrid 204 PS DSG Life, yaklaşık 130 kilometreye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Bu özellik, günlük şehir içi kullanımın büyük bir kısmının sıfır emisyonla yapılabilmesine olanak tanıyor.

Modelin Türkiye'deki lansman fiyatı ise 3 milyon 50 bin TL olarak açıklandı.

EN PAHALI GOLF DEĞİL

Açıklanan bu fiyata rağmen, yeni eHybrid modelin Türkiye'de satılan en pahalı Volkswagen Golf olmadığını belirtmek gerek.

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line modeli, 3 milyon 178 bin TL'lik fiyatıyla listenin zirvesinde yer alıyor.

Türkiye'deki en uygun fiyatlı Volkswagen Golf ise 1 milyon 981 bin TL'lik başlangıç fiyatına sahip olan 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression modeli.