6 koltuklu Tesla Model YL tanıtıldı: İşte fiyatı

Tesla, popüler SUV modeli Model Y'nin uzun zamandır konuşulan üç sıra koltuklu yeni versiyonunu "Model YL" adıyla resmen tanıttı.

Şimdilik sadece Çin'de bir opsiyon olarak sunulan bu yeni versiyon, 6 kişilik bir oturma düzeni sunuyor.

DAHA UZUN GÖVDE, DAHA FAZLA KOLTUK

Model YL, standart modele göre 180 milimetre daha uzun bir gövdeye ve 150 milimetre daha uzun bir dingil mesafesine sahip.

Bu sayede aracın içine üçüncü bir koltuk sırası eklenerek 2+2+2 şeklinde 6 kişilik bir oturma kapasitesi elde edildi.

PERFORMANS VE FİYAT

Yeni Tesla Model Y L, 0'dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor ve CLTC standartlarına göre 751 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Aracın Çin'deki başlangıç fiyatı, standart versiyondan yaklaşık 10 bin dolar daha pahalı olarak 47 bin dolar şeklinde açıklandı.

Üçüncü sıra koltuklarının baş mesafesi açısından daha kısıtlı bir alan sunduğu görülen modelin teslimatlarına önümüzdeki ay Çin'de başlanacak.

Model YL'nin Türkiye dahil olmak üzere küresel pazarlara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.