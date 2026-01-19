Porsche 911 satışları 2025 yılında rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Porsche, ekonomik koşullar ve Çin pazarındaki daralma nedeniyle zorlu geçen 2025 yılını küresel teslimatlarda yüzde 10'luk bir düşüşle kapattı.

Marka genelinde toplam 279 bin 449 araç teslim edilirken, ikonik 911 modeli genel tablonun aksine yıllık bazda yüzde 1 büyüme kaydetti.

T-HYBRID TEKNOLOJİSİNİN KRİTİK ROLÜ

Modelin rekor kırmasındaki en önemli etkenlerden biri, hafif elektrifikasyon ile yüksek performansı birleştiren T-Hybrid teknolojisinin kullanıma sunulması oldu.

Özellikle 911 GTS ve 911 Turbo S gibi versiyonlar, aracın karakteristik DNA'sını koruyarak yeni müşterilerin kazanılmasını sağladı.

NİCELİK YERİNE NİTELİK STRATEJİSİ

Alman otomobil devi, yüksek satış hacimleri yerine kârlılığı ve özel donanımları ön planda tutan "nicelik yerine nitelik" stratejisiyle hareket ediyor.

Bu yaklaşım, premium segmentte yaşanan talep daralmasına rağmen markanın finansal gücünü korumasına yardımcı oluyor.

Porsche, içten yanmalı motorların yanı sıra şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli modellerden oluşan dengeli bir ürün gamı sunmaya devam etti.

Avrupa pazarında elektrikli ve hibrit araç satışları ilk kez saf içten yanmalı modelleri geride bırakarak küresel teslimatların üçte birinden fazlasını oluşturdu.