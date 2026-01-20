Yeni BMW X5 test sırasında görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Instagram üzerinden paylaşılan yeni casus fotoğraflar, otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni BMW X5 modelini yeniden gündeme taşıdı.

G65 kod adıyla geliştirilen yeni neslin, 2026 yılının yaz aylarında resmen tanıtılması planlanıyor.

YENİLENEN TASARIM DİLİ VE NEUE KLASSE ETKİSİ

Sızdırılan görüntülerdeki yoğun kamuflaja rağmen, aracın tasarımında Neue Klasse modellerinden ve özellikle yeni iX3'ten ilham alındığı açıkça görülüyor.

Daha sade ve dik bir ön görünüme kavuşan modelde, inceltilmiş farlar ve gövdeye gömülü kapı kolları dikkat çekiyor.

TARİHİN EN GENİŞ MOTOR YELPAZESİ

Yeni X5, benzinli ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerinin yanı sıra Avrupa pazarında dizel motorla da sunularak markanın en kapsamlı serilerinden biri olacak.

Bu seçeneklere ek olarak, içten yanmalı versiyonlarla aynı platformu paylaşan tam elektrikli iX5 modeli de ürün gamındaki yerini alacak.

Toyota iş birliğiyle geliştirilen hidrojen yakıt hücreli iX5 Hydrogen versiyonunun ise 2028 yılında yollara çıkması hedefleniyor.

Bu özel versiyonun başlangıçta yalnızca hidrojen altyapısının yeterli olduğu pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

Casus fotoğraflarda iç mekan detayları yer almasa da kokpitte fiziksel düğmelerin azaltıldığı minimalist bir düzenin kullanılması bekleniyor.

Araçta 17,9 inçlik merkezi bir ekranın ve ön cama yansıtılan yeni Panoramic Vision teknolojisinin yer alacağı da gelen bilgiler arasında.