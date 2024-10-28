AB ile Çin anlaştı: Ek gümrük vergilerine alternatif yollar aranıyor

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) ve Çin, elektrikli araç tarifeleri konusunda olası bir ticaret savaşını önlemek amacıyla görüşmelere devam ediyor.

AB, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik anti-sübvansiyon soruşturması sonucunda yüzde 35,3'e kadar ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.

Ancak, Avrupa Komisyonu ve Çin Ticaret Bakanlığı, tarifelere alternatif çözümler bulmak için müzakerelerin devam edeceğini açıkladı.

TARİFELERE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ARANIYOR

Taraflar, tarifelere alternatif olarak Çinli üreticilerden veya Avrupa'daki yatırımlardan gelebilecek asgari fiyat taahhütlerini değerlendiriyor.

AB Ticaret Bakanı Valdis Dombrovskis ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao arasında gerçekleşen görüntülü görüşmenin ardından, kısa süre içinde daha ileri teknik müzakerelerin gerçekleştirileceği belirtildi.

UZLAŞMA ÇABALARI SÜRÜYOR

27 üyeli AB'nin ticaret politikasını yöneten Avrupa Komisyonu, Çinli yetkililerle sekiz tur teknik müzakere gerçekleştirdi.

Ancak, taraflar arasında hala "önemli boşluklar" olduğu belirtiliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'in AB ekibinin en kısa sürede Çin'e gelmesini memnuniyetle karşıladığını ve her iki tarafın da fiyat taahhütlerinin anlaşmazlığa çözüm olabileceği konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.