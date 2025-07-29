ABD ve AB arasındaki anlaşma otomobil hisselerine yansıdı

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında dün varılan ve "tarihin en büyük ticaret anlaşması" olarak nitelendirilen anlaşma, otomotiv piyasalarında pozitif bir rüzgar estirdi.

Anlaşmanın duyurulmasının hemen ardından Avrupalı üreticilerin hisseleri değer kazandı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI NELER

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan anlaşmaya göre AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD'ye 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul etti.

Ayrıca AB'nin, ABD ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerini kaldıracağı belirtildi.

OTOMOBİLLERE YÜZDE 15 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, anlaşma kapsamında otomobiller de dahil olmak üzere tüm AB ürünlerine yüzde 15 oranında bir gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Bu vergiye rağmen, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Stellantis hisseleri yüzde 2,8, Mercedes-Benz hisseleri ise yüzde 2,2 oranında yükseldi.