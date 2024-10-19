ABD'de 2,4 milyon Tesla araca inceleme başlatıldı

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş" (FSD) sisteminin karıştığı ölümcül bir kazanın ardından 2,4 milyon Tesla aracına inceleme başlattı.

ABD'de yaşanan ve bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın ardından, Tesla'nın otonom sürüş sistemi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine oturdu.

NHTSA, FSD teknolojisine sahip bir Tesla aracın karıştığı ölümcül kazanın ardından 2,4 milyon aracı mercek altına aldığını duyurdu.

4 FARKLI RAPOR İNCELENECEK

NHTSA'nın Kusur İnceleme Ofisi (ODI), yol görüşünün kısıtlı olduğu durumlarda FSD teknolojisi kullanılırken Tesla araçların kaza yaptığı dört ayrı rapora ulaştığını açıkladı.

Bu raporlar, sistemin görüşün engellendiği durumlarda (sis, güneş parlaması, toz gibi) doğru tepki verip veremediği konusunda soru işaretleri doğurdu.

ODI, ön incelemelerde FSD'nin yol görüşünün kısıtlandığı durumları tespit edip uygun tepkiyi verme kabiliyetini ve diğer olası sorunları detaylı bir şekilde değerlendirecek.

FSD, Tesla'nın geliştirdiği ve sürücülerin direksiyon başında olmasını gerektiren, ancak aracın birçok sürüş fonksiyonunu otomatik olarak kontrol etmesini sağlayan bir sistem.

Ancak sistemin güvenilirliği ve kazalara karışma oranı, uzun süredir tartışma konusu.

Bu inceleme, Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

NHTSA'nın inceleme sonuçları, FSD'nin yaygınlaşması ve düzenlemeler konusunda önemli değişikliklere yol açabilir.