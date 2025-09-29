ABD’de dev geri çağırma: Cam parçaları yerinden çıkıyor!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından araç güvenliğini tehlikeye atan dikkat çeken bir uyarı yayınlandı.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Stellantis tarafından üretimi yapılan toplamda 123 bin 396 araç güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldı.

Söz konusu sorunun, sürücü ve yolcu camlarında kullanılan trim parçalarının sabitlenmemesi sonucu yerinden çıkabilme ihtimali üzerine alındığı bildirildi.

O MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR

İlgili geri çağırmanın 2022-2024 model Chrysler Jeep Wagoneer ve Jeep Grand Wagoneer araçları kapsadığı belirtildi. NHTSA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu araçlardaki trim parçalarının düzgün sabitlenmemesi durumunda, bu parçaların seyir halindeyken yerinden çıkabileceği belirtildi.

Bu durumun hem sürücüler hem de trafikteki diğer araçlar için ciddi risk oluşturabileceği ifade edildi.

NHTSA, sorunun çözümü için gerekli onarım yönteminin üretici Stellantis tarafından geliştirildiğini, ancak sürecin henüz tamamlanmadığını duyurdu. Araç sahiplerine, bu süreçte özellikle dikkatli olmaları ve yetkili servislerden gelecek bilgilendirmeleri yakından takip etmeleri uyarısı yapıldı.