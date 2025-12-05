Elektrikli Kia EV2'nin tanıtım tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kia, elektrikli araç pazarındaki ürün çeşitliliğini artırmak adına ailenin en küçük üyesiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Yılın başında konsept olarak gösterilen Kia EV2, nihayet üretim versiyonuyla otomobilseverlerin karşısına çıkacak.

9 OCAK'TA BRÜKSEL'DE TANITILACAK

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni EV2, 9 Ocak tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında resmen tanıtılacak.

Aracın üretiminin ise Avrupa'da, Slovakya'daki fabrikada gerçekleştirileceği doğrulandı.

GENİŞ YAŞAM ALANI VE YENİ İŞLETİM SİSTEMİ

Paylaşılan görsellerde aracın blok formu, yüksek omuz çizgisi ve sportif tavan hattının korunduğu görülüyor.

Geniş ve esnek bir yaşam alanı sunması beklenen modelde, teknolojik altyapı olarak yeni Pleos işletim sistemi kullanılacak.

30 BİN EURO SEVİYESİNDE OLACAK

Uygun fiyatlı olması hedeflenen araç, E-GMP platformunun 400V versiyonu üzerine inşa edilecek ve farklı batarya seçenekleri sunacak.

Kia, yaklaşık 30 bin euro fiyat etiketiyle Renault 4 E-Tech gibi rakiplerle mücadele etmeyi planlıyor.