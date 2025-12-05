Ford, Avrupa için yeni bir Bronco SUV piyasaya sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, Avrupa pazarı için önemli bir yeniliğe imza atarak 2027 yılında "Bronco" markası altında yeni bir kompakt SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Automotive News Europe kaynaklı bilgilere göre bu araç, ABD'de satılan Bronco ve Bronco Sport modellerinden tamamen bağımsız bir yapıya sahip olacak.

VALENCIA FABRİKASINDA ÜRETİLECEK

Kuga modelinden daha küçük boyutlarda tasarlanan yeni SUV, ürün gamında Puma ile Kuga arasında stratejik bir konuma yerleşecek.

Aracın üretimi için, halihazırda Kuga modelinin de banttan indiği İspanya'nın Valencia fabrikası adres gösteriliyor.

PLUG-IN HİBRİT MOTORLA GELİYOR

Avrupa'daki şehirli off-road araçlarına yönelik artan ilgiye hitap edecek modelin, piyasaya sürüldüğünde plug-in hibrit motor seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

Şimdilik tam elektrikli bir versiyondan bahsedilmezken, aracın çağdaş bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Ford, Mondeo ve Galaxy gibi popüler modellerin üretimden kalkmasıyla düşen satış hacmini bu yeni modelle yeniden yükseltmeyi amaçlıyor.