AB'de yeni otomobil satışları eylülde yüzde 10 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayı yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. 2024'ün aynı ayına göre AB otomobil satışları yüzde 10'luk bir yükseliş kaydetti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER ZİRVEDE

Eylül ayında Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit araçlardan oluştu.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 63,9'u bularak rekor kırdı.

Tamamen elektrikli otomobil satışları, eylül ayında yıllık bazda yüzde 20 artarak 167 bin 586'ya ulaştı. Buna karşılık benzinli araçların payı yüzde 24,9'a, dizel araçların payı ise yüzde 8,1'e geriledi.

9 AYLIK AB OTOMOBİL SATIŞLARI

Ocak-eylül döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artarak 8 milyon 57 bin 335'e çıktı.

Ülke bazında ise eylül ayında Almanya'da yüzde 12,8 ve İspanya'da yüzde 16,4'lük güçlü artışlar görüldü.

LİDER VOLKSWAGEN GRUBU

Marka bazında eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını, 241 bin 368 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Stellantis Grubu 133 bin 305 satışla ikinci sırada yer alırken, Renault Grubu 100 bin 817 yeni otomobille üçüncü oldu.