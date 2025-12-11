AB'den Çin'e karşı yeni hamle: 15 bin euroya elektrikli otomobil geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brüksel yönetimi, yerel otomobil üreticilerinin Çinli rakipleriyle fiyat konusunda daha iyi mücadele edebilmesi için harekete geçti.

Avrupa Komisyonu, 15 bin ile 20 bin euro arasında fiyat etiketine sahip olması planlanan yeni bir "E otomobil" kategorisi üzerinde çalışıyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Yeni düzenleme ile şehir içi kullanım odaklı bu araçlarda şerit takip ve uyku hali tespit sistemi gibi maliyetli donanımların zorunluluğu kaldırılıyor.

Bu hamlenin üretim maliyetlerinde yüzde 10 ila 20 oranında tasarruf sağlaması ve tüketicilere daha uygun fiyatlar sunulması hedefleniyor.

AVRUPALI ÜRETİCİLER İÇİN FIRSAT

Bu yeni sınıflandırmadan Volkswagen, Stellantis ve Renault gibi Batılı üreticilerin büyük fayda sağlaması bekleniyor.

Volkswagen'in uygun fiyatlı ID.1 modelinin yanı sıra Ford ve Renault ortaklığında geliştirilen yeni araçlar da bu kategoriye dahil olacak.

Çinli üreticilerin Avrupa elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 12'ye ulaşırken, Brüksel ithal araçlara yüksek vergiler uygulayarak yerli üretimi korumaya çalışıyor.

Öte yandan BYD gibi markalar, Macaristan ve Türkiye'de kuracakları tesislerle Avrupa üretimi kriterlerini karşılayarak teşviklerden yararlanacak.