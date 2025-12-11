Opel Astra ve Astra Sports Tourer makyajlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Opel, kompakt sınıfın önemli oyuncularından Astra ve Astra Sports Tourer modellerini piyasadaki dördüncü yılının ardından kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirdi.

"L" nesli olarak bilinen seri, yapılan estetik ve teknolojik dokunuşlarla 2026 yılına modern bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

TASARIMDA İLK KEZ IŞIKLI LOGO DÖNEMİ

Aracın ön tasarımında Opel Vizor detayları daha karakteristik bir hale getirilirken, marka tarihinde bir ilk olarak aydınlatmalı ön logo kullanılıyor.

Corsa GSE Vision Gran Turismo konseptinden ilham alınan bu yeni yüz, LED ışık barlarıyla bütünleşerek araca fütüristik bir hava katıyor.

50 BİN HÜCRELİ AKILLI FAR TEKNOLOJİSİ

Makyajlı Astra, 50 binden fazla elementten oluşan gelişmiş Intelli-Lux HD ışık teknolojisiyle gece sürüşlerinde devrim yaratmayı hedefliyor.

Bu akıllı sistem, karşıdan gelen sürücülerin gözünü almamak için ışığı otomatik olarak ayarlarken trafik levhalarındaki yansımaları da önleme yeteneğine sahip.

Teknik taraftaki en büyük iyileştirme Astra Electric versiyonunda yapılırken, 58 kWh kapasiteli batarya ile menzil WLTP standartlarına göre 454 kilometreye yükseltildi.

Önceki modele göre 34 kilometrelik bir menzil artışı sunan araç, ayrıca çift yönlü şarj özelliği sayesinde diğer elektrikli cihazlara güç aktarımı yapabiliyor.

İç mekanda geri dönüştürülmüş materyal kullanımına devam eden Opel, vücut baskısını azaltan Intelli koltukları artık standart donanım olarak sunuyor.

Yeni renk seçenekleri ve jant tasarımlarıyla zenginleşen makyajlı Astra ailesinin tüm detayları, 8 Ocak'ta başlayacak Brüksel Otomobil Fuarı'nda paylaşılacak.