Yeni Mercedes S-Serisi sürücüsüz taksi hizmeti verecek

Otomotiv devi Mercedes-Benz, Çinli otonom sürüş yazılım şirketi Momenta ile ortaklık kurarak robotaksi hizmeti için önemli bir adım attı.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin kapılarını aralayan bu yeni hizmetin ilk test süreci, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de resmen başlatıldı.

GELİŞMİŞ SENSÖRLERLE DONATILDI

Projenin saha operasyonları, bölgede otonom araç işletme lisansına sahip olan teknoloji şirketi Lumo tarafından yürütülüyor.

Testlerde kullanılan makyajlı Mercedes S-Serisi araçlar, çevreyi algılamak için LiDAR, radar ve gelişmiş kamera sistemlerinden oluşan kapsamlı bir donanım paketiyle destekleniyor.

BEŞ YIL İÇİNDE YÜKSEK HIZ HEDEFİ

Mercedes-Benz, yürütülen bu çalışmaların ardından önümüzdeki beş yıl içerisinde 130 km/s hıza kadar otonom sürüş yeteneğine sahip bir versiyon sunmayı planlıyor.

İki şirket, Abu Dabi'deki testlerin ardından robotaksi hizmetini küresel ölçekte farklı pazarlara genişletmeyi hedefliyor.

Alman üretici, kendi geliştirdiği MB.OS işletim sistemini merkeze alarak Nvidia ile Seviye 4 robotaksi ekosistemi oluşturmak için yeni fırsatları değerlendiriyor.