Yeni Kia Seltos tanıtıldı: İlk kez Avrupa'da satışa çıkacak

Kia, küresel pazarda büyük ilgi gören SUV modeli Seltos'un tamamen yenilenen ikinci neslini resmen tanıttı.

Markanın kompakt SUV pazarındaki elini güçlendirecek olan model, 2026 yılı itibarıyla tarihinde ilk kez Avrupa yollarına çıkacak.

SPORTAGE VE NIRO ARASINA KONUMLANACAK

Boyutları büyüyen ve K3 platformu üzerine inşa edilen yeni Seltos, ürün gamında Sportage ile Niro modelleri arasında stratejik bir konuma yerleşiyor.

Volkswagen T-Roc modelini doğrudan rakip olarak hedefleyen araç, opsiyonel dört tekerlekten çekiş sistemi ve 536 litrelik bagaj hacmine sahip.

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ

Kaputun altında 1.6 litrelik turbo ve 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor seçenekleri bulunurken, Avrupa pazarında sıkı emisyon kuralları nedeniyle hibrit versiyonun öne çıkması bekleniyor.

Kia, Niro modelindeki sisteme benzer bir yapıya sahip olması beklenen hibrit seçeneğin 2026 yılında satışa sunulacağını doğruladı.

Avrupalı tüketicilerin beklentilerini karşılamak adına giriş seviyesinde dahi 12,3 inçlik ekran ve head-up display gibi zengin donanımlar standart olarak sunulacak.

Satış fiyatının 34 bin euro seviyelerinden başlaması beklenen modelle marka, Avrupa genelinde yıllık 60 bin adetlik satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.