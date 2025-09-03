Ağustos ayında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modellerini açıkladı.
Tesla Model Y, hem elektrikli segmentin hem de genel pazarın lideri olarak büyük bir başarıya imza attı.
TESLA MODEL Y ZİRVEDE
Ağustos ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modeli, 8 bin 730 adetlik rekor satışla Tesla Model Y oldu.
Listenin ikinci sırasında 1.249 adetlik satışla Togg T10X yer alırken, üçüncü sırayı 534 adetle BYD Atto 3 aldı.
PAZAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Yılın ilk sekiz aylık döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yıla göre yüzde 7,24 büyüyerek 817 bin 345 adede ulaştı.
Bu dönemde satılan araçların yüzde 18,5'ini, yani 120 bin 857 adedini tamamen elektrikli otomobiller oluşturdu.
AĞUSTOSTA EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
Tesla Model Y: 8.730
Togg T10X: 1.249
BYD Atto 3: 534
MINI Countryman: 456
Mercedes-Benz EQB: 445
KG Mobility Torres: 402
Opel Frontera: 358
Citroen C3: 337
Hyundai IONIQ 6: 335
Hyundai IONIQ 5: 306