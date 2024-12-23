AA & Ensonhaber

Alfa Romeo'nun efsanevi modeli 33 Stradale'nin yeniden yorumlanması olan Yeni 33 Stradale, "Yılın Süper Otomobili" ödülünü kazandı.

Uluslararası otomotiv uzmanları ve gazetecilerden oluşan jüri, 33 Stradale'yi farklı modeller arasından seçerek birincilik ödülüne layık gördü.

33 STRADALE'NİN ÖZELLİKLERİ

Alfa Romeo 33 Stradale, hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleriyle sunulan bir süper otomobil.

3.0 litrelik V6 çift turbolu benzinli motor, 620 beygir gücü üretirken, elektrikli versiyon ise 750 beygir gücüne sahip.

33 Stradale, sadece 33 adet ile sınırlı sayıda üretiliyor ve her biri kişiselleştirilebilir özelliklere sahip.

TASARIM VE PERFORMANS

33 Stradale, aerodinamik ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Aktif aerodinamik özellikler, yüksek hızlarda optimum yol tutuşu sağlıyor. 33 Stradale'nin maksimum hızı ise 333 km/s.

Automobile Awards jürisi tarafından "Yılın Süper Otomobili" seçilmesi, 33 Stradale'nin tasarım, performans ve inovasyon alanlarında ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.