Alfa Romeo, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek

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Alfa Romeo'nun 2027 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olacağı açıklanmıştı. Ancak, Alfa Romeo'nun görevden ayrılan CEO'su Jean-Philippe Imparato, Paris Motor Show'da yaptığı açıklamada bu planın değişebileceğini ve benzinli motorların daha uzun süre ortalıkta kalabileceğini belirtti.

YENİ STELLVİO VE GİULİA'DA BENZİNLİ SEÇENEK

Imparato, Auto Express'e verdiği röportajda, yeni Stelvio ve Giulia modellerinin "esnek" bir güç aktarma organı stratejisiyle sunulacağını ve tamamen elektrikli versiyonların yeterli satış rakamlarına ulaşamaması durumunda benzinli motor seçeneklerinin de sunulabileceğini ifade etti.

Bu, her iki modelin de temelini oluşturacak olan STLA Large platformu sayesinde mümkün olacak.

STLA LARGE PLATFORMU: HEM ELEKTRİKLİ HEM BENZİNLİ

STLA Large platformu, Stellantis tarafından "BEV-yerel" olarak adlandırılan bir mimari olsa da, benzinli motorlara da uyum sağlayabiliyor. Dodge ve Alfa Romeo'nun yanı sıra Chrysler ve Maserati de bu platformu kullanarak yeni modeller geliştiriyor.

GÜÇLÜ BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Dodge Charger modelinde kullanılan 420 ve 550 beygir güç üreten çift turbolu, 3.0 litrelik sıralı altı silindirli benzinli motorlar, yeni Stelvio ve Giulia'da da karşımıza çıkabilir.

Bu motorlar, dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte sunuluyor ve tüm gücü arka aksa yönlendiren bir sürüş modu da içeriyor.

Yeni nesil Stelvio'nun 2025 yılında, yeni Giulia'nın ise 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.