Alfa Romeo'dan Türkiye açıklaması: 2025'te 2 binden fazla satış tahmini var

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2025 yılı hedeflerini açıkladı.

Süslü, pandemi döneminin otomotiv pazarında önemli değişimlere yol açtığını belirterek, "Önce üretimde kısıtlar yaşandı, ardından tüm dünyada ve Türkiye'de otomobil talebi arttı." dedi.

TÜRKİYE'DE OTOMOTİV PAZARI BÜYÜDÜ

Süslü, Türkiye'de 2015-2020 döneminde ortalama 800 bin adet olan otomotiv pazarının, artan taleple birlikte 2023'te 1 milyon 200 bine yaklaştığını belirtti.

Pandemi döneminde ise üretimin talebe yetişememesi nedeniyle satışların yine 800 binli rakamlarda kaldığını ifade etti.

2025'TE 1 MİLYON ADETLİK PAZAR BEKLENİYOR

Süslü, 2025 yılında Türkiye'de 1 milyon adet civarında bir otomotiv pazarı olacağını öngördüklerini söyledi. Son aylarda pazarda bir miktar daralma olsa da talebin 1 milyon adet seviyesinde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Alfa Romeo özelinde ise, 2023 yılında tanıtılan Tonale modelinin de etkisiyle satış rekoru kırıldığını belirten Süslü, 2 bin 200'e yakın araç satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR PAZAR

Türkiye'nin otomotiv pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Süslü, "Avrupa'da en büyük 5-6 pazardan biriyiz. Genç nüfusumuz ve üretimdeki rekabet gücümüzle tüm markaların radarındayız." dedi.

Süslü, Türkiye'nin hem satış hem de üretim potansiyeliyle önemli bir pazar olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.