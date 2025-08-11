Alman otomobil devleri Çin'de kan kaybetmeye devam ediyor

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, Alman lüks üreticileri için zorlu bir arenaya dönüştü.

2025 yılının ilk altı ayına ait satış verileri; Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche'nin tamamının bölgede ciddi kan kaybı yaşadığını gösteriyor.

PORSCHE VE MERCEDES-BENZ'DE SERT DÜŞÜŞ

Yılın ilk yarısında en sert düşüşü yüzde 28'lik bir kayıpla Porsche yaşadı. Onu, satışları yüzde 19 oranında gerileyen Mercedes-Benz takip etti.

AUDI VE BMW DE KAN KAYBEDİYOR

Audi'nin satışları yüzde 10 azalırken, markanın elektrikli otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 24'ü buldu.

Geçen yılı pozitif kapatan BMW Grubu (MINI dahil) bile satışlarında yüzde 17'lik bir gerileme yaşayarak bu olumsuz trendden kaçamadı.