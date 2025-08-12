Alman otomobil üreticisi Sono Motors iflas etti

Almanya merkezli elektrikli araç girişimi Sono Motors, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle iflasını resmen açıkladı.

Güneş enerjisiyle çalışan uygun fiyatlı otomobiller geliştirme hedefiyle yola çıkan şirket, artık elinde kalan varlıklarını açık artırmayla satıyor.

PROJELER YARIM KALDI, VARLIKLAR SATIŞTA

Şirketin en bilinen projesi olan ve tavanı güneş panelleriyle kaplı Sono Sion modeli, artan maliyetler ve sert rekabet nedeniyle seri üretime geçemedi.

İflas süreci kapsamında, güneş panelli prototip araçlar da dahil olmak üzere 267 kalem ürün, 600 euro gibi başlangıç fiyatlarıyla açık artırmaya çıkarıldı.

OTOMOBİL ÜRETİMİ BİTTİ, GÜNEŞ TEKNOLOJİSİNE ODAKLANACAKLAR

Sono Motors, bu süreçle birlikte araç üretimi planlarını tamamen rafa kaldırdığını belirtti.

Şirket, gelecekte faaliyetlerini bir güneş enerjisi teknolojisi tedarikçisi olarak sürdürmeyi planlıyor.