Alman otomotiv devi Kiekert iflas başvurusu yaptı

Otomotiv kilit sistemleri alanında dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Alman devi Kiekert, iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin Wuppertal Bölge Mahkemesine yaptığı başvuru, Alman otomotiv sektöründeki endişeleri artırdı.

DÜNYADAKİ HER ÜÇ ARAÇTAN BİRİNDE PARÇASI VAR

1857'de kurulan ve 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Kiekert, küresel pazarda kritik bir oyuncu konumunda.

Alman tedarikçinin ürettiği kilit sistemleri, dünya çapında satılan her üç araçtan birine monte ediliyor.

ALMANYA'DA İFLASLAR REKOR SEVİYEDE

Kiekert'in iflası, Almanya'da artan şirket iflasları dalgasının bir parçası olarak görülüyor. Sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, yılın ilk yarısında büyük şirket iflasları geçen yıla göre yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Bu büyük iflaslar arasında 29 vaka ile en büyük payı otomotiv tedarikçileri aldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne göre ise ülkede yılın ilk yarısında iflas eden toplam şirket sayısı yüzde 12 artışla 12 bine ulaştı.