Lotus ilk PHEV modelini tanıttı: 'For Me'

İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus, sadece tam elektrikli araç üretme stratejisine yeni bir boyut kazandırarak ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) modelini tanıttı.

Eletre modelinin gövde tasarımını birebir taşıyan bu yeni SUV, markanın alışılagelmiş isimlendirme kültürünün dışına çıkarak "For Me" adını aldı.

HEM BENZİNLİ HEM ELEKTRİKLİ

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşılan homologasyon görselleri, aracın teknik detaylarını ortaya koydu.

Turboşarjlı 2.0 litrelik benzinli motora sahip olan araç, bu üniteyi hem tekerleklere güç vermek hem de bataryayı şarj etmek için kullanıyor.

BATARYA KAPASİTESİ VE TASARIM

Tasarım olarak Eletre ile aynı hatlara sahip olan For Me, batarya kapasitesinde ise farklı bir yol izliyor.

Tam elektrikli versiyondaki 107 kWh'lik bataryanın yerini, hibrit sistemle uyumlu 70 kWh kapasiteli yeni bir batarya paketi alıyor.

Benzinli motor 275 bg güç üretiyor ve 952 bg kombine güç sağlayan bir çift elektromotor ile bir araya geliyor.

0-100 km/h hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayan For Me, elektrikli sürüşte 420 km (CLTC) menzil vadediyor.

Resmi tanıtımın önümüzdeki ay yapılması planlanan modelin Çin dışında da satışa sunulması bekleniyor.