Jeep modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

Jeep, macera tutkunları için hazırladığı aralık ayı satış kampanyasıyla tüm modellerinde dikkat çeken satın alma avantajları sağlıyor.

Marka, yıl sonuna kadar geçerli olacak bu dönemde müşterilerine uygun ödeme koşulları sunmayı hedefliyor.

AVENGER AİLESİNDE CAZİP FIRSATLAR

Avenger Elektrik modelinin Limited versiyonunda 49 bin TL, Summit donanımında ise 97 bin TL takas desteği var.

Aralık öncesi bayiye faturalandırılan Summit araçlar için bu destek miktarı 136 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

Avenger e-Hybrid Summit ve Overland donanımlı 4xe modellerinde ise 116 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor.

Ayrıca elektrikli Summit versiyonu için 300 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Compass modelini tercih eden kullanıcılar, özel seri North Star için 115 bin TL ve Summit donanımı için 60 bin TL takas desteğinden yararlanabiliyor.

Marka, 2025 model yılına ait tüm Compass e-Hybrid versiyonları için de özel bir finansman paketi hazırladı.

Bu kapsamda Compass e-Hybrid modelleri için 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.